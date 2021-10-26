Із 1 листопада на дорогах з'являться нові дорожні знаки і розмітка
За останні два роки зміни у Правила дорожнього руху вносились дев’ять разів. Але цього разу оновлення можна назвати наймасштабнішими
Кабінет Міністрів України вже ухвалив пакет змін до Правила дорожнього руху, котрі набудуть чинності вже з 1 листопада. Більшість нововведень пов’язана з розширенням повноважень для велосипедистів, але передбачається і введення нових дорожніх знаків та розмітки.
Велика частина змін пов'язана з рухом велосипедистів:
- дається нове визначення велосипедної доріжки;
- вперше вводяться поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;
- детально регламентується, як повинні переміщатися велосипедисти, вказані їх права та обов'язки;
- регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.
Нові знаки
З'являться нові дорожні знаки: житлової зони, пішохідної доріжки, початку населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборони руху транспортних засобів та інші.
Нові знаки
Вводиться нова розмітка для позначення «лежачого поліцейського», виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки, перед виходами з території шкіл, яка вказує місце концентрації ДТП, для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо. До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.
У ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки у відповідності до положень ДСТУ 2587:2021, де крайової є лише розмітка 1.2, яка в залежності від дозволеної швидкості руху може бути різної ширини.