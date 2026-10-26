Насамперед огляньте ділянку та визначте, що ще потрібно зробити до настання зими

Наприкінці жовтня сад і город потребують останніх приготувань до холодів. Саме час завершити збирання врожаю, посадити озимі культури, прибрати грядки та подбати про рослини, які можуть постраждати від морозів. Водночас частину робіт варто планувати з огляду на погоду й стан ґрунту: у період дощів або стійких заморозків деякі процедури краще відкласти. Що зробити до кінця місяця, пише Ua.news.

Які роботи варто виконати наприкінці жовтня

Насамперед огляньте ділянку та визначте, що ще потрібно зробити до настання зими. Якщо на деревах залишилися пізні яблука й груші, зберіть урожай. Приберіть із грядок рослинні рештки та бур’яни, особливо якщо на них помітні ознаки хвороб або шкідників.

Якщо осінь була сухою, перевірте, чи потребують плодові дерева й кущі вологозарядного поливу. Перед холодами також можна замульчувати пристовбурові кола, використовуючи відповідні органічні матеріали. Теплолюбні багаторічники та молоді саджанці підготуйте до зимового захисту, але вкривайте їх з урахуванням виду рослини й погодних умов.

Що робити в саду

Після опадання листя огляньте плодові дерева та ягідні кущі. Видаліть сухі, пошкоджені й уражені хворобами гілки. Санітарну обрізку смородини, аґрусу та малини проводьте відповідно до особливостей культури, не обрізаючи рослини надмірно перед зимою.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Наприкінці осені також можна побілити стовбури дорослих дерев. Це допомагає зменшити ризик сонячних опіків кори під час зимових перепадів температури. Для роботи обирайте сухий день, щоб покриття встигло висохнути.

Окрему увагу приділіть молодим саджанцям і чутливим до морозу рослинам. Перевірте, чи потрібне їм укриття, підготуйте мульчу та захисні матеріали. Не поспішайте герметично закривати рослини за теплої погоди: укриття має відповідати температурі й потребам конкретної культури.

Які роботи виконати на городі

Якщо ґрунт ще не промерз і не перезволожений, можна продовжити садити озимий часник та цибулю-сіянку. Важливо враховувати місцеві погодні умови й залишити час для вкорінення до стійких морозів.

Після збирання врожаю очистьте грядки від бур’янів і здорових рослинних решток. Уражені хворобами частини рослин не варто залишати на ділянці або додавати до компосту без належного знезараження. Під час підготовки ґрунту враховуйте його стан: перекопування потрібне не на кожній грядці, а добрива слід вносити з огляду на потреби ґрунту й майбутніх культур.

Зберіть коренеплоди, які ще залишилися на грядках і не призначені для зимування в землі. Пізню капусту, кореневу петрушку та селеру збирайте відповідно до сорту, погоди й готовності врожаю. Перед закладанням у підвал переберіть овочі та відкладіть пошкоджені екземпляри.

Календар робіт на кожен день

26 жовтня, понеділок. Приберіть із грядок бур’яни та рослинні рештки. Перевірте, чи не залишилися на ділянці рослини з ознаками хвороб.

27 жовтня, вівторок. За сприятливої погоди продовжте садити озимий часник та цибулю-сіянку. Не працюйте з мокрим або надто ущільненим ґрунтом.

28 жовтня, середа. Оцініть вологість землі під плодовими деревами й кущами. Якщо осінь була сухою, а ґрунт не перезволожений, заплануйте вологозарядний полив.

29 жовтня, четвер. Підготуйте матеріали для мульчування та зимового захисту рослин. Перевірте стан молодих саджанців і багаторічників, чутливих до морозів.

30 жовтня, п’ятниця. Огляньте ягідні кущі, видаліть сухі й пошкоджені гілки за потреби. Зберіть коренеплоди, які вже готові до зберігання.

31 жовтня, субота. Завершіть прибирання грядок. За відповідних умов підготуйте ґрунт до наступного сезону та внесіть добрива, якщо це потрібно з огляду на його стан.

1 листопада, неділя. Перевірте, чи всі теплолюбні рослини підготовлені до похолодання. За сухої погоди можна побілити стовбури дерев, якщо температура та прогноз дають змогу покриттю висохнути.

Що важливо врахувати перед зимою

Не варто виконувати всі роботи лише тому, що вони зазначені в календарі. Температура, опади, стан ґрунту та особливості рослин мають більше значення, ніж конкретна дата. Не обрізайте дерева й кущі без потреби, не перекопуйте перезволожену землю та не вкривайте рослини завчасно, якщо тримається тепла погода.