У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся

Калуський міськрайонний суд визнав винним оператора мобілізаційного відділення одного з районних ТЦК та СП, який запропонував трьом військовозобов’язаним чоловікам за 9 тис. доларів зняти їх з розшуку у системі «Оберіг». За скоєне йому призначили 8500 грн штрафу.

За матеріалами справи, 29 квітня 2026 року старший сержант, перебуваючи на посаді оператора мобілізаційного відділення, під час телефонної розмови погодився змінити інформацію щодо розшуку в системі «Оберіг», не маючи на це законних підстав. За 9 тис. доларів (понад 396 тис. грн за тодішнім курсом НБУ) Богдан Б. обіцяв зняття з розшуку військовозобов’язаних чоловіків.

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У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Він розповів, що справді погодився на пропозицію. Згодом, у травні 2026 року, він надіслав посереднику фото з системи щодо двох чоловіків, яким обіцяв допомогти у вирішенні питання.

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Суддя Роман Якимів визнав Богдана Б. винним у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 354 ККУ) та призначив йому штраф – 8500 грн. Суд також скасував арешт на його майно. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.