Калуський суд оштрафував жінку за купівлю посвідчення водія в Instagram
Зоряну Цапів викрили після того, як вона намагалась зареєструвати фейкове посвідчення в «Дія»
Калуський міський суд оштрафував на 5,1 тис. грн Зоряну Цапів, яка купила в Instagram посвідчення водія категорії «В». Підробку виявили після того, як жінка спробувала зареєструвати посвідчення в додатку «Дія». Крім штрафу їй доведеться заплатити 2 тис. грн за проведення експертизи.
У матеріалах справи йдеться, що на початку квітня 2021 року Зоряна Цапів знайшла в Instagram оголошення з пропозицією виготовити посвідчення водія. Для цього надала копію паспорта зі своїми персональними даними, фотографію та сканкопію підпису для виготовлення посвідчення водія категорії «В».
«Приблизно через тиждень забрала посвідчення у відділенні «Нової пошти» та оплатила вартість його виготовлення в сумі 5 тис. грн. Хотіла перевірити чи зареєстроване це посвідчення через мобільний застосунок «Дія» і після цього її викликали у відділення поліції. Усвідомлювала, що сприяє у виготовленні підробленого посвідчення водія», – зазначено у вироку калуського суду.
Суддя Володимир Онушканич Зоряну Цапів винною у підробці документів та оштрафував на 5,1 тис. грн. Також обвинувачена заплатить 2 тис. грн за проведення експертизи. на вирок суду може бути подана апеляція.