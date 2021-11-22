Жінка заплатила 5 тис. грн за виготовлення фейкового посвідчення водія

Калуський міський суд оштрафував на 5,1 тис. грн Зоряну Цапів, яка купила в Instagram посвідчення водія категорії «В». Підробку виявили після того, як жінка спробувала зареєструвати посвідчення в додатку «Дія». Крім штрафу їй доведеться заплатити 2 тис. грн за проведення експертизи.

У матеріалах справи йдеться, що на початку квітня 2021 року Зоряна Цапів знайшла в Instagram оголошення з пропозицією виготовити посвідчення водія. Для цього надала копію паспорта зі своїми персональними даними, фотографію та сканкопію підпису для виготовлення посвідчення водія категорії «В».

«Приблизно через тиждень забрала посвідчення у відділенні «Нової пошти» та оплатила вартість його виготовлення в сумі 5 тис. грн. Хотіла перевірити чи зареєстроване це посвідчення через мобільний застосунок «Дія» і після цього її викликали у відділення поліції. Усвідомлювала, що сприяє у виготовленні підробленого посвідчення водія», – зазначено у вироку калуського суду.

Суддя Володимир Онушканич Зоряну Цапів винною у підробці документів та оштрафував на 5,1 тис. грн. Також обвинувачена заплатить 2 тис. грн за проведення експертизи. на вирок суду може бути подана апеляція.