Святий Онуфрій прикрашає фасад житлової камʼяниці в центрі Львова

На вул. Краківській 7 у центрі Львова одна з міських камʼяниць, окрім теракотового фасаду, привертає увагу цікавою скульптурою святого Онуфрія у ніші. Розповідаємо історію цієї памʼятки національного значення.

Чехуцька камʼяниця з рестораном і винною крамницею

Чотириповерхова камʼяниця Чехуцька постала у XVIII столітті. Як зазначають краєзнавці, у XVI столітті на її місці був будинок, який належав міському райці Станіславу Газу. У наступне століття камʼяниця називалася Тациківська. У XVIII столітті її суттєво перебудували, а у XIX столітті ще й додали четвертий поверх.

Центр міської історії пише, що будинок має збережену ренесансну планувальну структуру, але барокове оздоблення фасаду. Над вхідними дверима і вікнами першого поверху є рельєфне зображення китиці винограду, колись вона була позолочена. А на вхідних дверях вже у XIX ст. зʼявилися рельєфні зображення грифонів.

Фасад камʼяниці (фото Сергія Криниці/Вікіпедія)

З середини XIX - на початку XX ст. будинком володіла родина Людвіґів. Там працювало кафе «Під грушкою», яке утримували Яноль та Катерина Людвіґ. Цій родині належав і магазин спиртних напоїв Яна Людвіґа, що розташовувався у камʼяниці у часи міжвоєння. В той сам період там містився також ресторан Генінґера. За радянської влади в будинку працював магазин промтоварів і кондитерський цех.

Онуфрій з левом у печері

Особливістю будинку є барокова скульптура святого Онуфрія на рівні другого поверху. Ніша, в якій розміщено фігуру, символізує печеру.

Святий Онуфрій був ранньохристиянським пустельником. Багато давніх монастирів в Україні названі на його честь. Він вважається покровителем мандрівників. До нього як до цілителя зверталися багато християн. Зазвичай його скульптури встановлюють біля храмів.

Фундація культурної спадщини Польщі розповіла, що скульптуру святого Онуфрія створили приблизно у 1770-1780 роках, ймовірно, у майстерні одного з учнів Йогана Георга Пінзеля.

«Унікальна статуя святого Онуфрія – колоритна фігура з довгою бородою, підперезана поясом, у супроводі лева. Це винятковий приклад виразного рококо – драматично вигнута фігура, натуралізм напружених мʼязів та динамічно оброблене волосся на бороді вражають і сьогодні», – описують скульптуру на сторінці Фундації культурної спадщини.

Скульптура святого Онуфрія до та після відновлення (фото Фундації культурної спадщини)

Торік польсько-українська команда реставраторів завершила консервацію скульптури.

Про інші памʼятки Львова і України читайте у рубриці «Краєзнавство».