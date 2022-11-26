Картина, відтворена з відомої поштової марки, виготовлена з граніту та мармуру

Кам'яну картину з Львівщини «Русский воєнний корабель...» виставлять на благодійному аукціоні в Чикаґо для збору коштів на медичне обладнання. На картині зображений український військовий із острова Зміїний на фоні російського корабля.

Як повідомили у прес-службі Львівської облради, картину з різновидів мармуру та граніту склали каменярі з Львівщини – Володимир і Роман Синенькі та Юрій Бардин.

«Українське лікарське товариство Північної Америки, яке об’єднує українських лікарів США і Канади, за виручені кошти закупить медичне обладнання для лікування військових. Це буде вже не перша їхня допомога, оскільки гуманітарні вантажі медичного призначення вже передавалися ними в Україну. Також наші колеги проводять тренінги для українських військових лікарів», – повідомив президент Світової федерації українських лікарських товариств Андрій Базилевич.

На картині «Русский воєнний корабель...» зображений український військовий із острова Зміїний на фоні російського корабля. Картина відтворена з відомої поштової марки з посланням для російського корабля.

«Символічно, що український військовий на цьому панно – вироблений із українського граніту, все інше – з мармуру. Ще символічніше, що ідея відтворити зображення відомої поштової марки в камені народилася у наших майстрів з Хоросно під час спілкування з харківськими колегами, які через війну релокували своє підприємство на Львівщину», – зазначила голова Львівської облради Ірина Гримак.

Цей та ще низку лотів виставлять на благодійний аукціон, який відбудеться у суботу, 3 грудня, у Чикаґо. Аукціон організовує Українське лікарське товариство Північної Америки. Всі кошти від продажу спрямують на підтримку галузі охорони здоров’я України.

Нагадаємо, фраза «Русский воєнний корабль, іді на х*й!» – відповідь українських захисників острова Зміїний російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Фраза стала символом мужності та незламності українців.