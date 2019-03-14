Канада виділить Україні додаткові кошти для боротьби з пропагандою під час виборів

Уряд Канади виділить для України додаткову фінансову допомогу, призначену для підтримки прозорості майбутніх президентських виборів.

Про це 14 березня повідомляє «Укрінформ» з посиланням на міністра закордонних справ Канади Христю Фріланд. Чиновниця зазначила, що гроші підуть на втілення ініціатив для протидії негативному впливу дезінформації та пропаганди на українські вибори. Вона також додала, що метою фінансування є підтримка виборчої реформи в Україні та підвищення участі жінок у виборах.

Фріланд також наголосила, що Канада «завжди виступатиме на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності».

Раніше Канада вже заявляла про виділення суми у розмірі 25 мільйонів доларів для України. Ця сума буде спрямована для забезпечення безпеки від спроб зовнішнього втручання у виборчий процес, а також для забезпечення його прозорості.

Крім того, в Україну з Канади приїдуть понад 100 осіб для моніторингу чесності виборів.