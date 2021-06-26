Ірина Гайдукова пішла зі своїх посад після провалу на партійному з'їзді «Зелених»

Уродженка України Ірина Гайдукова, яка є другим номером у передвиборчому списку партії «Зелених» від землі Саар в Бундестаг, не змогла відповісти на жодне питання на партійному з’їзді. Вона пішла з фракції та районної ради, а відео з її виступом стало вірусним.

Гайдуковій на партійному з’їзді, який відбувся тиждень тому, модератор поставив три питання, які є важливими для політики партії, передає Bild. Однак, вона не змогла відповісти на жодне із них.

Кандидатку запитали, як вона ставиться до велосипедної політики, на що вона відповіла: «Позитивно». А на питання про те, як вона б поєднала захист клімату і соціальну справедливість Гайдукова у відповідь сказала: «Чи маю я час, аби це обдумати?». Відповісти вона не змогла і на питання про торгівлю сертифікатами CO2.

Diese Kandidatin der #Grünen kandidiert für den Bundestag! Auf Platz 2 im Saarland. Ich kann es nicht fassen….@cducsubt pic.twitter.com/mlYT4lKgho — Dr. Jan-Marco Luczak (@JM_Luczak) June 25, 2021

Вона залишила фракцію партії та районну раду в Саарбрюкені після публікації відео із її виступом, яке розійшлося в мережі.

Представники партії «Зелених» повідомили, що вона пішла у відставку за власним бажанням. Однак, чи балотуватиметься Ірина Гайдукова у Бундестаг наразі невідомо.

Зазначимо, що підтримка «Зелених» суттєво зросла за останній рік та наразі ця партія є найпопулярнішою в Німеччині. Згідно із опитуванням, опублікованим на початку травня, за партію «Зелених» готові голосувати 27% німецьких виборців, тоді як за «Християнсько-демократичний союз» – 24%. Вибори до Бундестагу відбудуться 26 вересня.