27-річна речниця передвиборчої кампанії Трампа може стати наймолодшою спікеркою Білого Дому

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп визначився з кандидатурою на посаду спікера Білого Дому. Він висунув на пост 27-річну Керолайн Левітт, яка може стати наймолодшою речницею президентської адміністрації за всю історію США.

Про рішення висунути Левітт на посаду Дональд Трамп повідомив у соцмережі Х у суботу, 16 листопада. За його словами, жінка здійснила «феноменальну» роботу як прессекретарка його передвиборчої кампанії.

«Керолайн розумна, жорстка, і вона довела, що є дуже ефективним комунікатором. Я максимально впевнений, що вона досягне успіху на подіумі та допоможе донести наше послання до американського народу, оскільки ми зробимо Америку знову великою», – написав Трамп.

Reuters із посиланням на радників президента від Республіканської партії повідомило, що Левітт сподобалася Трампу своїм «палким захистом його в інтерв’ю» та жорстким стилем ведення розмови. Завданням Керолайн Левітт в разі затвердження її кандидатури Сенатом США буде інформування населення про діяльність Дональда Трампа, при цьому зберігши до нього лояльність.

Зазначимо, Левітт може стати наймолодшою людиною на посаді речника США. Наразі наймолодшим спікером вважається Рон Зіглер, який обійняв посаду в адміністрації Річарда Ніксона у 29 років.

Що відомо про Керолайн Левітт

З 2017 по 2021 року Левітт була помічницею прессекретаря Трампа за час його першої каденції. Після його поразки Дональда Трампа на президентських виборах проти Джо Байдена, жінка стала директоркою з комунікацій представниці США від Республіканської партії Еліз Стефанік. До слова, Стефанік також отримала місце в новій адміністрації Трампа – президент висунув її в кандидатки на пост посла США в ООН.

Керолайн Левітт приєдналася до кампанії Трампа у 2024 році та є головною представницею перехідної команди новообраного президента. Щодо російсько-української війни жінка підтримує позицію Трампа та пропонує розпочати переговори одразу після його інавгурації. Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що нібито може завершити війну в Україні за 24 години після інавгурації.

Зазначимо, Дональд Трамп має сформувати нову адміністрацію до своєї інавгурації 20 січня 2025 року. Із повним переліком кандидатів до адміністрації Дональда Трампа можна ознайомитися тут.