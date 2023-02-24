Олаф Шольц визнав, що від його слів про необхідність початку переговорів вже зараз нічого не зміниться

Німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що час для переговорів про припинення війни Росії проти України ще не настав. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF 23 лютого, повідомляє Deutsche Welle.

«Момент, який відкриє перспективу миру, ще має настати», – заявив він реагуючи на петицію представниці Лівої партії Сари Ваґенкнехт і поборниці прав жінок Алісе Шварцер, у якій висловлюється протест проти постачання озброєнь Україні та міститься заклик до переговорів.

Канцлер Німеччини визнав, що від його слів про необхідність початку переговорів вже зараз нічого не зміниться.

«Потрібно розуміти, що російський президент наразі допускає лише одну форму переговорів, а саме, що хтось беззастережно капітулює, і він доб'ється виконання всіх своїх цілей», – пояснив Шольц.

Водночас він також зазначив, що хоче продовжувати розмовляти з Владіміром Путіним, щоб «пояснити йому, що все насправді не так, як він це бачить».

Канцлер Німеччини висловив сподівання на те, що колись настане момент, коли справедливі переговори справді стануть можливими, прийнятними для українців і приведуть до правильних результатів.

Зазначимо, що згадувана петиція проти постачання озброєнь Україні – петиція «Маніфест миру», викладена на порталі change.org, за 10 останніх днів набрала понад 600 тис. підписів.

Нагадаємо, що напередодні Генеральна асамблея ООН на надзвичайній спеціальній сесії проголосувала за резолюцію «Принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні». Цю резолюцію запропонувала Україна. У ній вона закликає Росію зупинити бойові дії та вивести свої війська з України, а також закріплює основні положення «формули миру», яку запропонував президент України Володимир Зеленський. «За» проголосували – 141 держава, «проти» – 7, утрималися – 32.