Львів'янам не вдалось здобути перемогу у завершальному матчі року

У суботу, 14 грудня, «Карпати» в межах 17-го туру чемпіонату України в Кривому Розі зустрічались з «Кривбасом». На жаль, повторити успіх першого матчу сезону (тоді «леви» розгромили суперника з рахунком 3:0) не вдалось – господарі забили по голу в кожному з таймів і не дозволили підопічним Владислава Лупашка завершити 2024 рік у п’ятірці найкращих команд УПЛ.

УПЛ, 17-й тур

Кривбас (Кривий Ріг) – Карпати (Львів) – 2:0

Голи: Іліч, 27 (п.), Твердохліб, 69

Вже на 2-й хвилині Кемкін ледь не привіз гол у власні ворота, вибивши м’яч прямо в ноги супернику, але криворіжці не чекали на такий щедрий подарунок і не встигли зорієнтуватись. Перший небезпечний момент у матчі виник лише на 19-й хвилині: Микитишин з рикошетом пробив по воротах «Карпат» – прямо в руки голкіперу. За мить Соса з гострого кута стрільнув над поперечиною, а Кузик з лінії штрафного цілив у кут воріт – Кемкін забрав.

В середині тайму Бруніньйо викотив під удар Очеретькові, але той не зміг влучити по м'ячу з лінії воротарського. А потім був пенальті – Кемкін намагався забрати м’яч з ніг у Соси й завалив легіонера. Іліч впевнено виконав вирок.

«Карпати» майже одразу могли відігратись, коли Невеш стрільнув повз воротаря після передачі Бруніньйо – Романчук встиг вибити м'яч з порожніх воріт «Кривбаса». Наприкінці тайму команди обмінялись напівмоментами: Маханьков врятував після удару Чачуа, а Кемкін зреагував на постріл Понєдєльніка.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Твердохліб подвоїв перевагу «Кривбаса», замкнувши простріл на дальній стійці. На останніх хвилинах Очеретько не зміг акцентовано пробити головою по воротах криворіжців, а з дальнім пострілом Альвареса метрів з 25-ти Маханьков впорався.

Перемога дозволила «Кривбасу» набрати 31 очко і закріпитись на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ. «Карпати» з 24-ма пунктами шості.