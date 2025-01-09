Юрій Тлумак шукатиме собі нову команду

Львівські «Карпати» на своєму офіційному сайті повідомили про дострокове припинення співпраці з захисником Тимофієм Сухарем та півзахисником Юрієм Тлумаком. Контракти обох гравців були чинними до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, 25-річний Сухар – вихованець «Дніпра». Встиг пограти за «Зорю», МФК «Металург» Запоріжжя, ВПК-Агро, словацький «Петржалка» та «Скорук». До «Карпат» приєднався влітку 2023-го і був важливою частиною команди Мирона Маркевича у Першій лізі. Оборонець відіграв за «зелено-білих» 17 матчів, оформивши один гол та одну результативну передачу.

Втім, після виходу в УПЛ і призначення Владислава Лупашка головним тренером Тимофій випав з обойми, не провівши на полі жодної хвилини. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

22-річний Тлумак – вихованець «Карпат», за які й дебютував в УПЛ у червні 2020 року у матчі проти «Львова». В серпні цього ж року перейшов у київське «Динамо», але одразу ж вирушив в оренду у «Чорноморець». В січні 2022-го за 120 тисяч євро перейшов у Зорю, звідки відправлявся в «Карпати» в оренду.

На початку січня 2024-го дострокового припинив співпрацю з луганцями й у статусі вільного агента повернувся в «Карпати». У поточному сезоні провів за «левів» 5 матчів у всіх турнірах, без результативних дій. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро. Цікаво, що Юрій – син легендарного голкіпера «Карпат» Андрія Тлумака, який нині є виконавчим директором клубу.

До слова, на зимову паузу «Карпати» пішли на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 24 очки.