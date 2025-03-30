«Зелено-білі» вдруге в сезоні розбили одеситів

У неділю, 30 березня, «Карпати» у Львові приймали «Чорноморець». Попри важкий перший тайм рівноцінної дуелі не вийшло – «леви» зуміли забити у ворота суперника 5 сухих голів (один з яких не зарахували через офсайд) і святкували важливу перемогу.

УПЛ, 22-й тур

Карпати – Чорноморець – 4:0

Голи: Бруніньйо, 41 (п.), 45 (п.), 50, Костенко, 56

Перша половина зустрічі пройшла у взаємних атаках, де забити могла кожна з команд. Вирішальними стали останні 5 хвилин першого тайму, коли господарі заробили одразу два пенальті. Спочатку голкіпер «Чорноморця» Артур Рудько кулаками вдарив Костенка у власному штрафному, а згодом Арсіч зачепив ногу Невеша у власному штрафному. Бруніньйо з позначки двічі покарав суперника.

По перерві бразилець оформив хет-трик після сольного проходу і потужного удару під дальню стійку, а згодом додав до свого доробку ще й результативну передачу, викотивши під удар Костенкові. Наприкінці зустрічі «зелено-білі» забили вп’яте, але гол Краснопіра не зарахували через офсайд.

Перемога дозволила «Карпатам» набрати 32 очки й залишитись на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ. «Чорноморець» з 15-ма балами останній.