Катрін Денев та ще сто відомих француженок виступили за право чоловіків залицятися до жінок

Водночас поведінку продюсера зі США Вайштейна французькі зірки назвали неприпустимою

КультураКатерина Чурилова, сьогодні, 14:424380

До теми

Катрін Денев та ще сто відомих француженок виступили за право чоловіків залицятися до жінок
фото ілюстративне
Катрін Денев раніше заявляла про неприхильність до фемінізму

Знана французька кінозірка Катрін Денев долучилася до приблизно 100 письменниць, відомих актрис та активісток Франції, які виступили з осудом «пуританства», що, на їхню думку, поширюється через скандали про сексуальні домагання, повідомив «Голос Америки».

«Зґвалтування – це злочин, але намагання звабити когось, навіть якщо вони наполегливі, або незграбні, злочином не є. Так само, галантність не є чоловічою агресією», – йдеться у відкритому листі, оприлюдненому у французькій газеті Le Mond у вівторок.

Авторки звернення наголосили, що засуджують дії голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна – у США його звинувачують в домаганнях до актрис і, відповідно, зловживанні владою. Разом з тим, вони вважають, що нинішній протест проти сексуального насильства перейшов у дуже жорстку форму, коли чоловіків позбавляють роботи і карають «всього лише за те, що вони торкнулися чийогось коліна, спробували поцілувати жінку або поговорити на інтимні теми під час ділової вечері».

Лист в Le Mond підкреслює серйозність проблеми сексуального насильства щодо жінок, особливо на роботі, де чоловіки можуть зловживати своїми посадами. В листі підкреслюється необхідність інформування людей про масштаби проблеми. Але далі автори звернення ведуть мову про «полювання на відьом» і «пуританство», яке «в ім’я загального добра і з твердженнями про захист жінок та їхню емансипацію прив’язує їх до статусу вічних жертв…».

74-річна Катрін Денев ще у жовтні минулого року стала однією з небагатьох жінок в кіно-індустрії, які висловлюються проти «жахливої» кампанії в соціальних медіа.

Найгучнішим прикладом останнього часу стали звинувачення у сексуальному насильстві та домаганнях висунуті проти голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна. Сам Вайнштайн заперечував, що його дії були насильницькими, хоча визнавав, що його поведінка «завдала чимало болю».

Одну з найбільших кампаній у соціальних мережах розпочала акторка Роуз МакҐавен, яка розповіла, що 20 років тому її зґвалтував голлівудський продюсер Гарві Вайнштайн.

Позначка #MeToo («Я теж») стала гаслом для міжнародної кампанії проти сексуальних домагань Time'sUp («Настав час») та окремих подібних кампаній в багатьох країнах, включно з Україною.

До слова, Катрін Денев віддавна заявляла про її неприхильність до фемінізму.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Страх та ненависть у Голлівуді.
Як вплине на майбутнє «Фабрики мрій» скандал довкола Гарві Вайнштейна ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук