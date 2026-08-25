Нафтопереробний завод «Конденсат» здатний переробляти до 850 тис. т нафти на рік

НПЗ «Конденсат» у Західно-Казахстанській області прийматиме російську нафту та постачатиме до Росії 70% від усього виробленого бензину та дизельного палива. Про це повідомив у вівторок, 25 серпня, міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов, передає «Азаттик».

За даними міністра, постачання нафти з Росії на нафтопереробний завод можуть розпочати незабаром. 70% від виробленої продукції експортуватимуть до Росії. Решту планують залишати на внутрішньому ринку Казахстану.

Нафту на завод постачатимуть залізницею, оскільки НПЗ розташований поруч із території Росії, але не підключений до її нафтопровідної системи. Аккенженов заявив, що не бачить перешкод для постачання, оскільки власник підприємства не перебуває під санкціями.

Зазначається, що обсяги переробки та постачання залежатимуть від пропускної спроможності залізничної інфраструктури.

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Довідково. НПЗ «Конденсат» є приватним підприємством, найбільшим акціонером якого ж ТОВ «Бірінші шина компанії». Потужність заводу становить до 850 тис. т на рік. З 2024 року НПЗ отримує замовлення від російської компанії «Татнафта». Зазначимо, «Татнафта» перебуває під канадськими та британськими санкціями.