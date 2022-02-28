Державне Київське конструкторське бюро «Луч» передало українській армії всю продукцію, підготовлену на експорт, повідомила в неділю, 27 лютого, його прес-служба.

«Десятки комплексів “Скіф” та “Корсар”, які мали бути поставлені інозамовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України», – йдеться у повідомленні.

Протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) «Скіф» може працювати по цілях на відстані до 5 км, «Корсар» – до 2,5 км. За словами розробників, підбиття декількох одиниць ворожої техніки засвідчило, що оператору навіть не знадобилося перемикатися з арабської мови інтерфейсу.

Нагадаємо, що Україна, яка п’яту добу відбиває безпричинний напад Росії, вже отримала і продовжить отримувати військову допомогу з-за кордону.