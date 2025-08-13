«Грузинська мрія» використала зображення з руйнуваннями в українських містах

Керівна партія Грузії «Грузинська мрія» використала кадри з наслідками російської агресії в Україні для своєї передвиборчої реклами. Відеоролик опублікували у вівторок, 12 серпня.

У рекламі грузинська партія продемонструвала чорно-білі кадри зі зруйнованих внаслідок російської агресії українських міст. Зокрема, у відео можна помітити кадри з кладовища, де поховані загиблі українські воїни, знищений міст та влучання безпілотника у житловий будинок. Напротивагу у відео використані кольорові кадри грузинських міст.

У лівій частині підпис: «Ні війні!», у правій – «Обирай мир».

Зазначимо, місцеві вибори у Грузії мають відбутися 4 жовтня 2025 року. «Грузинська мрія» планує здобути перемогу в усіх 64 муніципалітетах.

Доповнено о 15:42. Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на чергові недружні дії з боку партії влади «Грузинська мрія». У відомстві відзначили, що такі цинічні кроки демонструють зневагу до українського народу та жертв російської агресії.

«Прикро спостерігати, як грузинська влада плазує перед Москвою та нехтує принципами гідності та незалежності, які історично притаманні грузинській нації й становлять невід’ємну частину її ідентичності. Радимо політтехнологам грузинської партії влади бути чесними з власним народом та розмістити на її сторінках більш правдиву картинку: російський триколор справа і закриті двері ЄС і НАТО зліва», – йдеться у повідомленні.

В МЗС наголосили, що чинна влада Грузії позбавила країну не війни, а європейського майбутнього.

До подібних порівнянь керівна грузинська партія вдається не вперше. 26 вересня 2024 року повідомляли, що «Грузинська мрія» вивісила в Тбілісі передвиборчі банери, на яких показали зруйновані внаслідок російської агресії українські міста на противагу об'єктам, які побудовані та відновлені засновником партії, мільярдером Бідзіною Іванішвілі.

МЗС України тоді відреагувало на банери провладної партії, назвавши грузинський уряд «ксероксом Кремля».