Тимчасово виконуючий обов’язки директора БЕБ у Львівській області Андрій Козюк оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Подружжя має п’ять квартир та нежитлові приміщення у Львові. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Андрій Козюк став т.в.о. керівника теруправління БЕБ Львівщини у травні 2024 року. Згідно з декларацією посадовця, до цього він працював старшим аналітиком в бюро. У 2023 році Андрій Козюк отримав 674 тис. грн зарплати у БЕБ та 6,4 тис. грн процентів від цінних паперів. Його дружина Ірина отримала 680 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна, а також їй подарували квартиру та нежитлове приміщення у Львові. Подарунок зробила Надія Жеребецька.

Окрім подарованої у 2023 році квартири та нежитлового приміщення (68 м2 та 5 м2 відповідно), Ірина Козюк є власницею ще двох квартир (110 м2, 41 м2) та підвального приміщення у Львові, а також співвласницею земельної ділянки біля Ясниського кар’єру. Т.в.о БЕБ Львівщини Андрій Козюк також має комору та дві квартири у Львові (55 м2 та 40,9 м2 – власником другої квартири Козюк став у 2022 році, її задекларована вартість 654 тис. грн).

Дружина посадовця із 2023 року є власницею авто BMW 328i (2014 року випуску), задекларована вартість авто становить 268 тис. грн. Цією автівкою може користуватись Андрій Козюк. У Ірини Козюк є 5 тис. доларів заощаджень (грошових активів), які вона зберігає готівкою, посадовець БЕБ не вказує жодних власних заощаджень.

44-річний Андрій Козюк став т.в.о. керівника теруправління БЕБ Львівщини у травні 2024 року, він працює у бюро із 2022 року. До цього 20 років працював на різних посадах, у тому числі керівних, в органах Державної податкової служби у Львівській області.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.