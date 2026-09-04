Задокументовано, що керівник фонду продав 17 гуманітарних авто

На Львівщині викрили керівника створеного рік тому Благодійного фонду «Княжий Белз» Василя Буя, який, за версією правоохоронців, заробляв на продажу автомобілів, що були ввезені під виглядом допомоги для ЗСУ.

Як повідомили у п’ятницю, 4 вересня, у БЕБ та прокуратурі Львівщини, 60-річний мешканець Шептицького району організував схему незаконного продажу автівок, завезених з країн Євросоюзу, зокрема, Латвії та Литви.

«Для ухилення від сплати мита він вказував у документах, що транспорт призначений для потреб Сил оборони України. Щоб створити видимість легальності, на обвинуваченого заздалегідь був зареєстрований благодійний фонд. Під час митного оформлення реквізити цього фонду вносилися у документи, хоча реально автомобілі везли для продажу», – розповіли в прокуратурі.

Слідчі з’ясували, що безпосереднім ввезенням транспортних засобів займалися наймані водії, проте деякі автівки перевозив і безпосередньо номінальний керівник фонду. Попри те, що у технічних паспортах автівок було зазначено «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено», обвинувачений продавав їх за готівку.

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У переважній більшості це були позашляховики та кросовери середнього класу. Зокрема, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Chevrolet Captiva та Opel Frontera. Проте ввозилися також автомобілі преміумсегменту: Audi Q7 та Volvo V50.

Ціни залежали від стану та класу авто. Так, Kia Sorento чоловік продав за 4000 доларів.

«Фігурант придбав за кордоном 17 автомобілів і ввіз їх в Україну під виглядом благодійної допомоги, щоб уникнути належного митного контролю. Загальна вартість транспортних засобів становить понад 2,19 млн грн», – додали в БЕБ.

Керівнику благодійного фонду інкримінували контрабанду, вчинену у значному розмірі, а також внесення в документи завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 201-5 ККУ). На сьогодні справу скерували до суду. Прокурори клопотатимуть про конфіскацію автомобілів на потреби ЗСУ.

Правоохоронці не розголошують подробиць справи. За інформацією ZAXID.NET, за продаж гуманітарних авто судитимуть керівника БФ «Княжий Белз» Василя Буя.

За даними аналітичної платформи YouControl, фонд зареєстрований рік тому в селі Цеблів Шептицького району.