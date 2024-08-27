Ігоря Чебана призначили керівником Карпатського лісового офісу у лютому 2024 року

Керівник Карпатського лісового офісу Ігор Чебан оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Ігор Чебан задекларував понад мільйон гривень зарплати в ДП «Ліси України» та Чернівецькому обласному лісгоспі, де працював у 2023 році. Також Ігор Чебан отримав 154 тис. грн прибутку від продажу електроенергії з сонячних панелей дружини. На банківських рахунках посадовець грошей не тримає, готівкою у нього 3,8 тис. доларів.

У власності Ігоря Чебана – 0,1 га землі у Чернівцях, кормоцех з навісом у селі Малинці та Nissan Murano 2016 року випуску за 320 тис. грн. У квітні 2023 року керівник Карпатського лісового офісу став власником будинку, площею 176 м2, у Чернівцях.

Дружина посадовця Світлана Чебан у 2023 році заробила 361 тис. грн у філії Чернівецького лісгоспу ДСП «Ліси України» та отримала 267 тис. грн прибутку з продажу електроенергії. Як і чоловік, на банківських рахунках вона грошей не тримає, готівкою у неї 9,2 тис. євро, 5 тис. доларів та 200 тис. грн. У власності Світлани Чебан будинок, площею 217 м, і 0,1 га землі у Чернівцях.

Нагадаємо, Ігоря Чебана призначили керівником Карпатського лісового офісу у лютому 2024 року. До цього він очолював Чернівецький обласний лісгосп та працював у Подільському офісі Держпідприємства «Ліси України». До структури Карпатського лісового офісу, створеного у 2022 році, входить 36 лісництв у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях.