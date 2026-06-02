Правоохоронці завершили розслідування та передали справу до суду

Колишнього керівника комунальної лікарні на Буковині підозрюють в оформленні премій собі та надбавок працівникам за небезпечні умови праці під час лікування хворих на коронавірус. Загалом посадовець незаконно розтратив 1,5 млн грн. Його справу передали до суду.

За даними слідства, у розпал пандемії Covid-19 посадовець організував виплату спеціальних ковідних надбавок працівникам, які не були залучені до лікування хворих на коронавірус. Про це повідомили в прокуратурі Чернівецької області у вівторок, 2 червня.

Додаткові гроші отримали бухгалтери, працівники відділу кадрів, економісти, інженери, охоронці та навіть прибиральниці. Також надбавки отримали й інші працівники лікарні, які взагалі не перетиналися з пацієнтами, хворими на коронавірус. За даними правоохоронців, таким чином у лікарні безпідставно витратили понад 1,3 млн грн з державного бюджету.

Також під час розслідування встановили, що керівник лікарні призначав собі премії за «складність та напруженість роботи». Загальна сума таких виплат за 2021–2022 роки перевищила 180 тис. грн. Загалом завдані бюджету збитки перевищують 1,5 млн грн.

Правоохоронці оголосили директору медзакладу підозру за ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України (заволодіння бюджетними грошима, розтрату майна в особливо великих розмірах та легалізацію грошей, одержаних злочинним шляхом). Прокуратура скерувала справу до суду. Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі.