Хабарі до Києва пересилали поштою в пачках з-під кави

ДБР спільно з оперативниками департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрили масштабну корупційну схему у державній установі «Центр пробації». За версією правоохоронців, директор центральної установи спільно з керівником філії у Львівській області налагодив схему поборів з підлеглих. Гроші пересилали керівнику до Києва у пачках з-під кави.

Як повідомили у середу, 10 вересня, у ДБР Львівщини, директор центральної державної установи з питань пробації вибудував вертикаль незаконного збагачення через начальників філій в областях, зокрема, у Львівській.

«Задокументована схема збирання грошей у Львівській області. Так керівник філії систематично збирав “данину” з підлеглих та відправляв гроші у столицю, маскуючи їх у коробках з-під кави. “Кава зі Львова” пересилалися поштовими відправленнями», – розповіли в ДБР.

За даними слідства, до схеми у Львівській області було залучено п’ятьох керівників районних відділів пробації. Вони під тиском змушували працівників віддавати частину премій під загрозою зниження виплат у кілька разів або інших санкцій.

«Частину нарахованої премії підлеглі працівники віддавали своїм керівникам. У разі відмови – премії ніхто не отримував. Суми “відкату” коливалися від 1000 до 6000 гривень від одного підлеглого. Сімом керівникам структурних підрозділів центру пробації повідомили про підозри», – додали в департаменті стратегічних розслідувань. Щомісячно фігуранти отримували до 70 тис. грн.

Правоохоронці викрили корупційну схему в «Центрі пробації»

Директору центральної установи та керівнику львівської філії повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Дії керівників районних відділів кваліфікували як пособництво у злочині (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ККУ).

У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів. У директора держустанови вилучені кошти, які вже ідентифіковано як хабар, пересланий поштою. Зазначимо, директором центральної установи «Центр пробації» є Олег Янчук. Філію у Львівській області очолює Богдан Гедз.

ДБР закликає всіх, кому відомо про інші епізоди злочинної діяльності у системі пробації, повідомляти на цілодобову лінію: 0800 35 03 56.

Нагадаємо, раніше за організацію схеми поборів з підлеглих засудили головного тюремника Львівщини Михайла Дзюдзя. Він отримав п’ять років тюрми з конфіскацією майна.