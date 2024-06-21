Посадовця з Волині підозрюють у розтраті понад 400 тонн пшениці, кукурудзи та вівса.

Правоохоронці підозрюють директора волинської філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» у розтраті понад 400 тонн пшениці, кукурудзи та вівса. Про це 21 червня повідомили у ТУ БЕБ у Волинській області.

За даними слідства, посадовець самовільно відвантажував невстановленим особам зернові врожаю 2021 року. Ця продукція обліковувалась на залишках і перебувала на відповідальному зберіганні.

Для того, аби приховати факт розтрати, чоловік видав завідомо неправдиві офіційні документи. Так, зловживаючи службовим становищем, він завдав державному підприємству збитків на 3,4 млн грн.

Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, йдеться про Володимир-Волинський комбінат хлібопродуктів. Згідно з даними YouControl, керівник підприємства – Анатолій Ярощук.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (видача службовою особою неправдивих офіційних документів та розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем), а обвинувальний акт скерували до суду. Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі.