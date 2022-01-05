У кіберполіції Волинської області чоловік працює на посаді старшого слідчого

Старшого інспектора кіберполіції Волині викрили на отриманні 1500 доларів хабара. Як повідомляє прокуратура, правоохоронець вимагав гроші у громадянки за непритягнення її до відповідальності через незаконну діяльність в інтернеті. Поліцейського викрили слідчі ДБР, незабаром йому вручать підозру.

Про викриття кіберполіцейського повідомила прес-служба обласної прокуратури у середу, 5 січня. За даними слідчих Державного бюро розслідувань, старший інспектор відділу кіберполіції у Волинській області вимагав хабар у розмірі 1500 доларів.

«За даними слідства, поліцейський вимагав 1500 доларів США від громадянки за не притягнення її до відповідальності за заняття незаконною діяльністю в інтернеті. Після одержання коштів його затримано у порядку ст. 208 КПК України», – йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Наразі дії правоохоронця кваліфікують за ч.3. ст. 368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади.