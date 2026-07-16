Молодь вийшла на акцію у підтримку Михайла Федорова

У четвер, 16 липня, біля пам’ятника Тарасові Шевченку в центрі Львова декілька сотень львів’ян зібралися на акцію у підтримку міністра оборони Михайла Федорова.

Учасники мітингу, в основному це молодь, вийшли з плакатами у підтримку Михайла Федорова: «Реформа армії має жити», «Руки геть від Федорова», «Федоров кращий міністр оборони», «Система гниє, коли змін не дає», «Міноборони чи райвідділок?», «Ні ручним міністрам», «Поверніть Федорова!».

Пікетувальники скандують: «Реформи! Реформи!», «Досить відкатів, бережіть солдатів!».

У центрі Львова мітингують проти звільнення Михайла Федорова (фото ZAXID.NET)

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«Як цивільна людина, я не можу оцінити ефективність Федорова, але я вважаю, що це на даний момент один з найкращих міністрів, і не лише Міноборони, а й взагалі серед усіх міністрів за останні роки. Якщо заміняти його з якоїсь причини, то треба заміняти на когось достойного і це точно не Клименко. Це абсурдне рішення», – розповіла ZAXID.NET учасниця акції Софія Субтельна.

Інший мітингувальник Роман Шмідт переконаний: «Не можна, якщо людина відповідальна і має інший підхід, якщо виникає конфлікт або людина стає популярною, її виганяти. Не можна скидати уряд, не пояснивши це народу».

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлії Свириденко та разом з нею весь уряд. Презедент заявив, що ще не визначився, чи буде Михайло Федоров міністром оборони в новому складі уряду. Натомість нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський готує кандидатуру міністра МВС Ігоря Клименка на посаду міністра оборони замість Федорова.

15 липня Михайло Федоров оприлюднив допис про підсумки роботи на посаді очільника Міністерства оборони. Він заявив, що для нього булою «великою честю служити українському народу на посаді міністра оборони». Також він перерахував, що йому вдалося, а що ні на цій посаді.

Михайла Федоров очолював Міністерство оборони близько пів року – з січня 2026 року. До того, з 2019 року, він очолював Міністерство цифрової трансформації.