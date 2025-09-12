За даними воєнної розвідки України, цьогоріч темпи підписання контрактів з ЗС РФ з-поміж білорусів сповільнилися

Кількість громадян Республіки Білорусь, які уклали контракт на службу в російській армії у 2022 році, майже в сто разів менша порівняно з першим півріччям 2025 року. Про це в п’ятницю, 12 вересня, повідомило «Слідство.Інфо» з посиланням на спільне розслідування з «Білоруським розслідувальницьким центром» та командою активістів KibOrg.

Журналісти проаналізували наданий список із 1031 громадянина Білорусі, що приєднався до Збройних сил РФ. Перший контракт датовано липнем 2022 року, а найсвіжіший – 15 липня 2025 року. Кількість білоруських найманців стрімко зросла у 2023 році: якщо 2022 року контрактників було лише шестеро, то 2023 року – уже 235, а 2024 року – 518.

За даними воєнної розвідки України, у 2025 році темпи підписання контрактів сповільнилися: на початок липня контракти уклали лише 157 осіб. Ще у 116 добровольців не вказана дата вступу на службу. Майже половина зі списку (498 осіб) – це рядові, тобто ті, хто має найнижче військове звання. Прапорщик у списку один.

Водночас за даними проєкту Координаційного штабу для добровільної здачі в полон військовослужбовців ЗС РФ «Хочу жити», у першому півріччі 2025 року контракт з російською армією підписали 596 громадян Білорусі. Це майже у 100 разів більше, ніж за весь 2022 рік, коли було лише шестеро контрактників. За підрахунками журналістів, понад 10% білоруських найманців уже загинули, ще 8% – зникли безвісти. Тобто з високою ймовірністю мертвий кожен п’ятий.

Раніше журналісти проєкту «Схеми» повідомляли, що під Мінськом білоруси будують кілька військових об’єктів, один з яких може стати місцем розміщення російської балістичної ракети «Орєшнік». Офіційно білоруська влада не говорила про будівництво, а згадки про модернізацію військових баз немає ні в публічних офіційних документах, ні в кадастрових картах.