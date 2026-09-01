Створення одного 1-го класу з 36 учнями є порушенням закону

Для батьків першокласників могло стати сюрпризом, що у класі їхньої дитини навчатиметься понад 30 учнів. Юрист Володимир Божинський розповів медіа НУШ, чи може дирекція школи відмовити у створенні другого класу.

До медіа «Нова українська школа» звернулася читачка, яка розповіла, що її син йде до першого класу, у якому буде 36 учнів. Директор і вчителька запевняють, що для поділу учнів на два класи необхідно 48 дітей, тому усі навчатимуться у одному класі.

Аналізуючи це звернення, юрист Володимир Божинський заявив, що твердження адміністрації школи про необхідність 48 дітей для поділу учнів на два класи є безпідставним.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту», кількість учнів у класі державного або комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів та більше 24 учнів, які здобувають початкову освіту (норма про максимум 24 учні набрала чинності 1 вересня 2024 року). Призупинення дії обмежень під час воєнного стану не поширюється на очну (денну) форму навчання.

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«Створення одного 1 класу з 36 учнями є порушенням закону. Наявність 36 заяв зобов’язує директора відкрити два перших класи (наприклад, по 18 учнів у кожному). Вимоги про “мінімум 24 учні в кожному новому класі” у законодавстві не існує, оскільки мінімальна наповнюваність класу становить 5 осіб», – наголошує юрист.

Він зауважує, що якщо школа виконає вимоги закону і поділить 36 дітей на два окремі класи по 18 учнів, то під час уроків іноземної/української мови ці класи по 18 учнів на менші групи вже не ділитимуться, оскільки їх кількість не перевищує 23.

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