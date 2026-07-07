У Києві зросла кількість жертв масованої російської атаки, яку росіяни здійснили 6 липня. Станом на ранок вівторка, 7 липня, відомо вже про 19 загиблих. Про це повідомили у ДСНС України.

У Дарницькому районі столиці рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку. Вночі з-під уламків деблокували ще два тіла, а вранці знайшли ще одного загиблого.

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Таким чином кількість жертв у Києві зросла до 19 людей. Водночас пошуково-рятувальні та аварійні роботи у столиці тривають, тому кількість загиблих може змінитися.

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Окремо рятувальники повідомили про наслідки удару по Вишневому на Київщині. Там зафіксували найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення РФ. За попередніми даними, загинули семеро людей, ще 26 постраждали, серед них двоє дітей.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 6 липня, російські війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Росія застосувала 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет різних типів і 351 безпілотник.

Сили ППО знищили або подавили 363 повітряні цілі. Серед них – 31 крилата ракета Х-101, усі шість ракет «Калібр» та 326 безпілотників. Однак українській протиповітряній обороні не вдалося збити жодної балістичної чи протикорабельної ракети.