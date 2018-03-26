Кількість жертв пожежі в російському Кемерово зросла до 55

Пожежа торгового центру в російському місті Кемерово, знята з висоти

Кількість загиблих під час пожежі в торговому центрі «Зимняя вишня» в російському місті Кемерово зросла до 55 осіб, повідомив «Интерфакс». При цьому 19 тіл загиблих у пожежі доставлені для впізнання до відповідних установ, повідомила агенція РИА Новости.

У свою чергу офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко повідомила, що у кримінальній справі про пожежу в цьому торговому центрі затримали й допитали чотирьох людей, в тому числі й керівника компанії-управителя, яка обслуговувала цей торговий Центр. Затримали також орендара приміщення, в якому, імовірно, перебував епіцентр загоряння.

Пожежа в чотириповерховому торговому центрі «Зимняя вишня» в Кемерово сталася в неділю. При її виникненні пожежна тривога не спрацювала.

За кількістю жертв кемеровська пожежа – одна з чотирьох найбільших за 100 років у Росії поряд з пожежами в самарському управлінні внутрішніх справ (1999- рік, 57 жертв), в будинку для літніх людей в станиці Камишевська в Краснодарському краї (2007, 63 жертви) і в клубі «Хромая лошадь» в Пермі (2009, 153 жертви).

Серед причин пожежі розглядаються кілька версій, зокрема – несправність електропроводки та загоряння в батутній кімнаті, куди хтось з дітей приніс запальничку.

Станом на ранок понеділка було відомо про 48 загиблих, серед них – 9 дітей.