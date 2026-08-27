Кирило Буданов заявив, що у справі має розібратися суд

Керівник Офісу президента Кирило Буданов уперше прокоментував інформацію про те, що його імʼя лунало на записах прослуховувань його колишньої заступниці Ірини Мудрої, підозрюваної у масштабній корупції. У коментарі hromadske Буданов заявив, що спілкувався з Мудрою після її звільнення та наголосив, що у справі має розбиратися суд.

На нових записах НАБУ у справах «Форест Гамп» та «Феміда» чутно голос Ірини Мудрої, яка говорить про людину з ім'ям «Кирило» та «Кирило Олексійович». Він фігурує на різних етапах справи щодо застави ексміністру юстиції Герману Галущенку.

«Хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого де лунає», – сказав Буданов журналістам.

Водночас він визнав, що спілкувався з Іриною Мудрою вже після її звільнення з посади заступниці голови ОП. Нагадаємо, Мудру звільнили 19 серпня після оголошення їй підозри у корупції.

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«По-перше, звільнення – це юридичний процес. По-друге, я в принципі ніколи від людей не відвертався, допоки не буде висновків остаточних. Суд зробить висновок, що вона винна, – це інше питання», – заявив голова ОП.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації, до складу якої, за версією слідства, ходили чинний та колишній нардепи, а також високопосадовці Офісу президента. Справа стосується відмивання грошей через державний «Сенс Банк», а також заволодінням майна шляхом втручання у роботу реєстрів Мінʼюсту, підробки судових рішень, документів про право власності.

За даними прокурора САП, у справах «Форест Гамп» та «Феміда» фігурують Ірина Мудра, екснардеп Максим Микитась, депутат Вадим Столар, ексголоси правління «Сенс Банку» Микола Гладищенко та Олег Ступак та низка інших посадовців.

За даними слідства, Ірина Мудра, зокрема, впливала на заступницю міністра юстиції Олену Ференс щодо ухвалення потрібних рішень антирейдерською комісією Міністерства юстиції. Записи антикорупційних органів також свідчать, що Мудра нібито намагалася впровадити підконтрольних їй людей в НАБУ і САП.

25 серпня ВАКС взяв Ірину Мудру під варту на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 20 млн грн. Станом на 27 серпня, на заставу для експосадовиці гроші зібрати не вдалося.