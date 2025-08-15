Водночас Кіта Келлога включать до делегації на переговори США, Росії та України

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог не буде присутнім на переговорах Трампа і російського диктатора Владіміра Путіна. Його відсутність зумовлена позицією російської сторони, яка вважає його симпатиком України, повідомив у п’ятницю, 15 серпня, телеканал CNN.

За даними медіа, росіяни сприймають Кіта Келлога таким, що симпатизує Україні. Через це його присутність на зустрічі могла б зробити її «контрпродуктивною».

Співрозмовники телеканалу в Білому домі заявили, що попри свою відсутність на переговорах Келлог поділився з учасниками зустрічі усією інформацією, яку він зібрав під час спілкування з українською стороною.

За словами неназваних джерел CNN, відсутність Келлога «не є серйозною проблемою». На думку одного з американських чиновників, держсекретар Марко Рубіо, який буде присутнім на переговорах, також не сприймається як політик, поблажливий до Росії.

Водночас кілька європейських чиновників стурбовані тим, що Кіт Келлог не буде на переговорах Трампа і Путіна. На думку одного зі співрозмовників телеканалу, «Келлог найкраще розуміє, що може розглядати Україна з точки зору угоди», і він «мав би бути там».

Водночас джерела CNN зазначили, що Кіта Келлога включать до складу делегації, яка прямуватиме на будь-яку майбутню зустріч із США, Росією та Україною.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня американський президент Дональд Трамп та російський диктатор Владімір Путін зустрінуться для переговорів в американському місті Анкоридж, штат Аляска, щоб обговорити припинення війни в Україні. Перед зустріччю Трампа та Путіна в місті тисячі людей вийшли на мітинг для підтримки України.