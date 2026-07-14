Китайський виробник BYD збільшив експорт на 95%

Китай у червні 2026 року вперше в історії експортував понад 1 млн автомобілів за один місяць. За даними митної служби країни, поставки за кордон зросли на 71,2% у річному вимірі й досягли 1,06 млн машин, повідомляє Financial Times.

Показник червня став рекордним для китайського автопрому. Для порівняння, за весь 2025 рік Китай експортував 7,1 млн автомобілів, а у 2023 році – 4,9 млн. Якщо нинішні темпи збережуться, за підсумками 2026 року країна може вперше перевищити позначку у 10 млн експортованих автомобілів.

Яому продажі зростають?

Однією з причин активного зростання експорту стало послаблення внутрішнього попиту після скасування державних субсидій на електромобілі та скорочення продажів автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

Заступник керівника Національного бюро статистики Китаю Ван Цзюнь зазначив, що експорт електромобілів зростає завдяки світовому попиту на екологічний транспорт.

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Серед автовиробників найбільше експорт наростила компанія Chery, яка поставила за кордон 191 062 автомобілі – на 80% більше, ніж торік. Це вже четвертий місяць поспіль, коли компанія встановлює рекорд місячного експорту серед китайських виробників.

BYD у червні експортувала 175 тис. автомобілів, що на 95% більше, ніж рік тому. Частка закордонних продажів компанії сягнула рекордних 43% від загального обсягу виробництва.

Водночас Geely вперше перевищила позначку у 100 тис. експортованих автомобілів за місяць. Компанія поставила на зовнішні ринки 102 874 автомобілі, що на 157% більше у річному вимірі.

Загалом китайський експорт у червні зріс на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а імпорт – на 36%. Торговельний профіцит країни за перше півріччя становив 576 млрд доларів, що на 4,7% менше, ніж роком раніше.

Китайські автовиробники розширюють свою присутність на світових ринках передусім завдяки нижчим цінам і конкурентним технологіям. Якщо у 2021 році електромобілі становили лише близько 15% автомобільного експорту країни, то нині саме вони є головним драйвером зростання.

Таке розширення посилює конкуренцію для виробників із Європи, США, Японії та Південної Кореї. У відповідь Євросоюз у 2024 році запровадив додаткові мита на китайські електромобілі. Водночас у січні 2026 року Брюссель і Пекін домовилися про новий механізм, який дозволить китайським компаніям замінити мита системою мінімальних цін на електромобілі для європейського ринку.

Як писав ZAXID.NET, попит на електромобілі в Україні у 2025 році теж помітно зріс. Зокрема, за минулий рік українці купили майже 29 300 легкових автомобілів із Китаю. Водночас, за даними «Укравтопрому» попит на китайські авто впав. У травні 2026 року українці зареєстрували 900 таких авто, це на 43% менше, ніж торік, понад половину імпортованих авто (52%) становили електромобілі. Лідерами продажів стали моделі BYD.