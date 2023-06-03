Міністр оборони Китаю Лі Шанфу сьогодні, 3 червня, запропонував міністру оборони України Олексію Резнікову використати «всі можливі засоби», щоб спробувати припинити війну з Росією, а також пообіцяв розширити військовий зв’язок з Києвом. Про це пише Bloomberg із посиланням на заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова, інформує LB.ua.

Як повідомляється, Лі зустрівся з міністром оборони Олексієм Резніковим і його командою в суботу на саміті з питань безпеки Шангрі-Ла в Сінгапурі, причому Китай продовжує наполягати на ролі миротворця в конфлікті, попри тісні політичні та економічні зв'язки з Москвою.

За словами Гаврилова, під час зустрічі українська сторона прагнула поглибити розуміння Пекіном ситуації в Україні.

«Вони готові до спілкування для розширення контактів між українським і китайським військовим керівництвом. Сподіваюся, ми побачимо якусь динаміку після зустрічі», – сказав Гаврилов за підсумками переговорів з китайськими чиновниками.

Зазначається, що Пекін активізував зусилля з переговорів щодо припинення війни Росії проти Україні в рамках ширшого плану, який очолює президент Сі Цзіньпін. Пропозиція Пекіна містить заклик до припинення вогню, який Україна, США та їхні союзники відхилили, оскільки це фактично допомогло б Росії консолідувати територіальні здобутки.

Нагадаємо, 23 лютого МЗС Китаю опублікувало так званий «мирний план» врегулювання війни Росії проти України, в якому наполягає на відновленні переговорів між Москвою та Києвом. Генсек НАТО відкинув китайську «формулу миру» в Україні Єнс Столтенберг, заявивши, що Альянс не має довіри до Китаю як до посередника між РФ і Україною.

Президент Володимир Зеленський позитивно відреагував на заяви Китаю та зазначив, що у «мирній формулі» Китаю є деякі пункти, з якими Україна згодна, тому в цих питаннях Київ міг би співпрацювати з Пекіном, оскільки головне завдання – консолідація світу для ізоляції Росії.