На початку року Мокрик і Кива посварились у кулуарах Верховної Ради

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива хоче позбавити акредитації у Верховній Раді журналіста Данила Мокрика, якого раніше обматюкав у кулуарах парламенту. Про пише «Детектор медіа» із посиланням на порядок денний засідання 15 грудня парламентського Комітету з питань свободи слова.

За даними видання, Кива закидає журналісту «грубе порушення журналістської етики та розповсюдження відверто неправдивої інформації».

У коментарі Hromadske Данило Мокрик зазначив, що був запрошений на це засідання, але самої скарги депутата не бачив.

«На початку цього року той же Комітет розглядав мою скаргу на дії та висловлювання самого Іллі Киви, який брутально облаяв мене під час прохання про коментар просто в стінах Верховної Ради. Тоді Комітет, очолюваний колегою Киви з ОПЗЖ Нестором Шуфричем, визнав неможливим притягнути Киву до відповідальності. Тож із зацікавленням очікую нового засідання в середу», – зазначив журналіст.

Ще на початку року Ілля Кива в кулуарах Верховної Ради обматюкав Мокрика, який запитав у нього про відмивання грошей через конвертаційні центри. У відповідь на дії Киви розслідувачі Bihus.info надіслали електронні звернення до профільних комітетів Верховної Ради та правоохоронців.

Втім, комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ відповів, що не має підстав для розгляду порушення вимог депутатської етики «оскільки випадок стався не під час засідання Верховної Ради, а в кулуарах, водночас висловлювання стосувалися не народних депутатів України».

Сам Кива пізніше поскаржився на булінг із боку журналістів проекту Bihus.info