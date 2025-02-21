Напад на дівчину стався в орендованій квартирі в центрі Львова

Галицький районний суд Львова виніс вирок уродженцю Києва Бабеку Сафарову за замах на вбивство 20-річної дівчини в орендованій квартирі на вул. Івана Франка у Львові. Нападник вдарив ножем у шию дівчину, яка намагалася захистити від нього свою подругу.

За матеріалами справи, інцидент стався близько обіду 8 червня 2022 року. Постраждала приїхала у квартиру на вул. Івана Франка на прохання подруги. Подруга просила її допомогти, оскільки Бабек Сафаров вчинив конфлікт через ревнощі і вона самостійно не могла з ним впоратися. Прибувши до квартири, постраждала вимагала, щоб той покинув помешкання, він відмовився, витягнув ніж та погрожував її зарізати. Спершу їй вдалося вибити ніж з рук нападника, згодом він підняв його та вдарив жінці у шию. Після цього він з місця події втік, однак його затримали патрульні.

Обвинувачений свою вину не визнав. Він заявив, що захищався від нападу дівчини і поранив її, обороняючись.

Суддя Христина Мисько визнала Бабека Сафарова винним у замаху на вбивство (ч. 2 ст. 125 ККУ). У травні 2023 року він також отримав тюремний термін за крадіжку у великому розмірі (ч.4 ст. 185 ККУ). За сукупністю вироків йому призначили остаточне покарання – шість років позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.