Білорусь та Росія відмовились від видачі шпигунки Інни Кардаш

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими вперше назвав кількість білорусів, які воювали проти України та перебувають у полоні. Там також зазначили, що Росія та Білорусь не поспішають повертати своїх громадян. Про це у понеділок, 27 липня, повідомила білоруська служба «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь Координаційного штабу.

За інформацією українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, станом на липень 2026 року «в місцях утримання військовополонених в Україні» перебувають 22 громадяни Білорусі. Від початку повномасштабного вторгнення Україна видала сімох білорусів, які також мали громадянство Росії.

Крім того, керівник секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко повідомив «Радіо Свобода», що Україна пропонувала Росії та Білорусі видати затриману за шпигунство колишню журналістку телеканалу «112» Віктора Медведчука Інну Кардаш. Богдан Охріменко наголосив, що Україна проінформувала Москву та Мінськ про готовність видати цим країнам й інших їхніх громадян, які підозрюються або вже засуджені за шпигунство, в обмін на утримуваних у полоні українців. Однак ані Росія, ані Білорусь не відгукнулися на пропозицію.

«Як російська влада, так і білоруська влада поінформовані про можливість та готовність України до такого процесу. Але ні перші, ні другі не поспішають забирати своїх “невдалих” агентів, про що свідчить статистика державного проєкту “Хочу к своим”», – зазначив Богдан Охріменко.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Богдан Охріменко уточнив, що понад 400 колаборантів і шпигунів наразі висловили бажання бути переданими Росії в обмін на полонених українців.

Нагадаємо, 27 січня СБУ, ГУР та Офіс генерального прокурора повідомили про затримання шпигунки, яка працювала на білоруський КДБ. Йшлося про білоруску Інну Кардаш, яка раніше працювала на телеканалі «112» Віктора Медведчука, а з червня 2021 до листопада 2024 року — в інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна».

За даними правоохоронців, затримана під прикриттям журналістської діяльності була «глибоко законспірованою шпигункою», яка працювала на КДБ Білорусі з 2015 року. В Україні вона збирала й передавала розвідувальну інформацію про діяльність окремих підрозділів Головного управління розвідки Міноборони України.