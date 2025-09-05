Олександр Малєєв з дружиною Анною Малєєвою брали участь у телепроєкті «Супермама»

Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександр Малєєв пішов у відпустку для догляду за дитиною наступного дня після того, як Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про його звільнення.Про це у п’ятницю, 5 вересня, повідомило «Слідство.Інфо».

Відомо, що прокурор Олександр Малєєв разом з колишньою і теперішньою дружинами взяв участь у програмі «Супермама». Після цього статки держслужбовця почали перевіряти, адже у сюжеті вони розповіли про дороге майно та пологи у США. Зрештою НАЗК виявило неправдиву інформацію у декларації Малєєва. Відтак 9 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про його звільнення. Але вже наступного дня посадовець взяв декретну відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тобто до 11 вересня 2026 року.

23 липня Офіс генерального прокурора на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів видав наказ про звільнення Малєєва з посади. Однак фактичне звільнення можливе лише з першого робочого дня після завершення його відпустки. Адже згідно з українським законодавством, роботодавець не має права відмовити у наданні відпустки по догляду за дитиною, а також – звільнити працівника в цей період.

«Слідство.Інфо» поцікавилося у телефонній розмові в прокурора, чи отримував він виплати у зв’язку з цією відпусткою. Він відповів, що все буде видно в його майбутній декларації.

У розмові з журналістами Малєєв також заявив, що не згідний з рішенням комісії про його звільнення з посади та оскаржує його у суді. У Єдиному державному реєстрі судових рішень є ухвала про відкриття спрощеного провадження від 26 серпня 2025 року. У ній йдеться, що Малєєв звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Офісу генерального прокурора про визнання протиправним та скасування наказу про його звільнення.

Раніше повідомляли, що в декларації Олександра Малєєва за 2024 рік він вказав три автомобілі, нерухомість в Одеській області та Києві. Втім він не зазначив оренду будинку площею 130 м2 у Бучі та витрати на пологи дружини в США.