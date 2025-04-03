Богдан Безкоровайний намагався втекти за кордон, використовуючи недійсне службове посвідчення

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок колишньому першому заступнику керівника Солом’янської окружної прокуратури міста Києва 34-річному Богданові Безкоровайному за спробу незаконної втечі за кордон. Експрокурор намагався незаконно виїхати з України у перші дні повномасштабного вторгнення.

За матеріалами справи, Богдан Безкоровайний 28 лютого 2022 року був звільнений з посади першого заступника керівника Солом’янської окружної прокуратури міста Києва, а вже за кілька днів, 1 березня того ж року, вирішив незаконно залишити територію України, щоб уникнути мобілізації.

1 березня близько 13:00 Богдан Безкоровайний на автомобілі Toyota RAV4 мав намір виїхати до Польщі через пункт пропуску «Грушів – Будомєж», незаконно використовуючи службове посвідчення першого заступника керівника Солом’янської окружної прокуратури міста Києва (дійсне до 18.05.2026), яке втратило чинність у зв’язку із звільненням його зі згаданої посади та з органів прокуратури. Експрокурора затримали прикордонники та передали правоохоронцям.

Обвинувачений у суді свою вину не визнав. Він заявив, що не мав наміру втікати з України, а лише підвіз до кордону дружину з дітьми. Зі слів Богдана Безкоровайного, родина проживала в Ірпіні, і вони з батьком вирішили відправити жінок з дітьми за кордон. 1 березня вони з батьком очікували в черзі, доки їхні рідні перетнуть кордон.

Богдан Безкоровайний також заявив, що потрапив на територію пункту пропуску, оскільки його батько звернувся до прикордонників, щоб здати два бойові пістолети та пристрій для відстрілу гумових куль, на які вони мали дозволи. Зброю вирішили добровільно здати, щоб по дорозі назад вона не потрапила до рук випадкових людей, які чергували на блокпостах.

За даними правоохоронців, окрім зброї, з авто експрокурора також вилучили незадекларовані 10 тис. доларів США, монети, інші цінності. Богданові Безкоровайному оголосили підозри у спробі незаконного перетину державного кордону (ч.2 ст. 15, ч.1ст. 332-2 ККУ) та ухиленні від мобілізації (ст. 336 ККУ).

Суддя Наталія Швед визнала Богдана Безкоровайного винним у замаху на незаконний перетин держкордону та призначила йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Водночас суд виправдав експрокурора за іншою статтею обвинувачення (ухилення від мобілізації). На вирок ще може бути подана апеляція.

Богдан Безкоровайний працював в органах прокуратури близько дев’яти років. З травня 2021 до лютого 2022 року обіймав посаду першого заступника керівника Солом’янської окружної прокуратури Києва. Богдан Безкорований був звільнений з прокуратури після звинувачень, що стосувалися незаконного притягнення особи до кримінальної відповідальності (йшлося про зберігання наркотиків без мети збуту). До слова, Богдан Безкоровайний є сином колишнього прокурора Київщини Віктора Безкоровайного.