Співачка Klavdia Petrivna

13 лютого о 19:00 Львів прийматиме довгоочікуваний концерт неперевершеної Klavdia Petrivna. Це не просто концерт, а яскравий музичний водевіль з улюбленими піснями, що обіцяє стати незабутньою подією для шанувальників.

Чим особливий концерт Klavdia Petrivna у Львові

Вперше Klavdia Petrivna виступить у форматі близького контакту з глядачами

«Забудьте про гігантські арени та відстань до сцени – цей концерт створений для того, щоб усі змогли розгледіти кожну деталь костюмів та зануритися у справжню магію музики», – анонсують організатори концерту.

Атмосфера самісінького центру Львова

Подія пройде на концерт-арені «Малевич», лише 800 метрів від Оперного театру. Це унікальна можливість відчути дух культурної столиці України, насолоджуючись музикою найрезонанснішої співачки сучасності.

Не лише перший виступ Klavdia Petrivna у 2025 році

Це можливість побувати на концерті, який створює новий стандарт близькості між артистом та глядачем. Крім того, це ідеальний момент зняти десятки яскравих відео для TikTok, поринути у музику та відчути неймовірну енергетику міста Львова.

«Не пропустіть шанс стати частиною цієї унікальної події. Klavdia Petrivna чекає саме на вас!» – запрошують на подію організатори.

Квитки у продажу на Concert.ua.