КНДР та Південна Корея домовилися пройти під спільним прапором на Олімпіаді-2018

Формально Північна і Південна Корея досі перебувають у стані війни

Влада Південної Кореї заявила, що разом з Північною Кореєю вони дійшли згоди сформувати обʼєднану олімпійську команду. Команда пройде на відкритті зимових Олімпійських ігор під спільним прапором, об’єднаним для обох Корей, передає Associated Press.

Як повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, Північна і Південна Корея також домовилися створити спільну олімпійську збірну з хокею.

Раніше повідомлялося, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин готовий розглянути питання про скерування делегації на зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї. Посадові особи двох Корей провели термінову зустріч, щоб обговорити цю можливість.

У Південній Кореї заявили, що вітають пропозицію Кім Чен Ина і готові до переговорів.

Нагадаємо, двадцять треті Зимові Олімпійські ігри, відбудуться з 9 по 25 лютого 2018 року у місті Пхьончхан (Південна Корея).

Як писав ZAXID.NET, КНДР відправить свою делегацію на зимові Олімпійські ігри, які відбуватимуться в лютому у Південній Кореї.