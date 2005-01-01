Князєв звинуватив ФСБ РФ у збільшенні на території України кількості кримінальних авторитетів

Сергій Князєв повідомив, що кримінальних авторитетів в Україні побільшало

В Україні збільшилася кількість кримінальних авторитетів. Багато з них приїхали з Росії і за цим дуже часто стоїть Федеральна служба безпеки цієї країни, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

«Виявилося, їх багато приїхало з Росії. Ми побачили, що за цим дуже часто стоїть ФСБ Росії. Після затримання хтось мовчав, а хтось говорив: отримав команду або рекомендацію прибути в Україну, оселитися в певному регіоні і жити, як і до цього жив. Тобто вчиняти правопорушення, створювати незаконні злочинні організації, зрощуватися з ослабленим державним апаратом», – розповів Князєв в інтерв’ю УНІАН.

Він наголосив, що поліція до середини 2016 року «дуже рідко» доповідала про «ефектні затримання».

«Десь до середини минулого року поліція у своїх звітах або керівники поліції у своїх промовах взагалі дуже рідко доповідали суспільству щодо ефектних затримань або реалізації виявлення правопорушень, їхнього розслідування, в якому документували б роль так званих злодіїв в законі. Кількість цих суб’єктів на території України в рази збільшилася», – сказав Князєв.

Як повідомляв ZAXID.NET, у вересні цього року в одному з ресторанів Кропивницького затримали кількох кримінальних авторитетів. Крім того, в листопаді на Київщині українські правоохоронці затримали 66 представників кримінального світу.