Говорити про стійкий сніговий покрив можна наприкінці грудня, але він може швидко розтанути

Погода в останній місяць осені не принесе українцям різкого похолодання чи сильного снігу. Навіть грудень 2026 року очікується теплішим за норму. Головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова розповіла «Телеграфу», коли українцям чекати першого снігу.

За її словами, у листопаді температура повітря в Україні загалом очікується в межах норми, хоча окремі дні можуть бути доволі холодними. Також упродовж місяця можливий перший мокрий сніг.

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«Удень температура буде близько +10 градусів. В окремі дні вночі вона може опускатися нижче нуля, приблизно до -5 градусів. Загалом листопад буде теплішим за норму, а погодні умови – досить комфортними для цієї пори року. Думаю, снігу не буде. Наприкінці місяця може випасти мокрий сніг, але, найімовірніше, він не затримається», – каже науковиця.

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За словами Вазіри Мартазінової, грудень також потішить українців теплом, адже температура повітря очікується теплішою за норму. Говорити про стійкий сніговий покрив можна наприкінці грудня, але через коливання температур він може швидко розтанути.

«Грудень, за моїми розрахунками, буде теплим – загалом теплішим за норму. У другій половині місяця можливі похолодання, але вони будуть короткочасними. Уночі температура іноді може опускатися до -5…-7 градусів. Можливі мокрий сніг і дощ, але стійкого снігового покриву я не очікую. Наприкінці грудня сніг, імовірно, з'явиться, але його буде небагато: значної кількості опадів я не очікую. Через коливання температури він може розтанути або залишитися в невеликій кількості», – додає науковиця.