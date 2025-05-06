Дотримання місячного календаря може стати корисним інструментом для оптимізації садово-городніх робіт

У травні городники активно працюють на своїх ділянках, готуючи ґрунт, висаджуючи розсаду та доглядаючи за рослинами. Однак не всі дні однаково сприятливі для цих робіт. Згідно з місячним календарем, існують періоди, коли енергетика Землі не підтримує активне зростання рослин. У такі дні навіть найкращі зусилля можуть не дати очікуваного результату. Коли не варто садити у травні, пишуть «Добрі новини».

У травні 2025 року несприятливими днями для садово-городніх робіт вважаються: 11-13, 15, 19 та 26 числа. Ці дати збігаються з фазами Місяця, коли його вплив на Землю мінімальний, що може негативно позначитися на розвитку рослин. У ці періоди рекомендується утриматися від посадки, пересаджування, підживлення та інших активних робіт з рослинами.

Однак це не означає, що в ці дні потрібно повністю відмовитися від роботи на городі. Можна зайнятися підготовчими роботами, такими як прибирання ділянки, підготовка інструментів, планування майбутніх посадок або організація зберігання інвентарю. Такі заняття не впливають на рослини та допомагають ефективно використати час.

Дотримання місячного календаря може стати корисним інструментом для оптимізації садово-городніх робіт. Проте важливо пам'ятати, що це лише один з аспектів догляду за рослинами, і не слід повністю покладатися лише на нього. Загальні агротехнічні заходи, такі як правильний полив, своєчасне підживлення та захист від хвороб, залишаються основними для отримання здорового та багатого врожаю.