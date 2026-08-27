Після в’янення квітів півонія продовжує активно працювати

Півонія після завершення цвітіння часто втрачає декоративність, тому виникає бажання одразу обрізати весь кущ. Проте наприкінці літа рослина ще не переходить у стан спокою. Зелене листя продовжує виробляти поживні речовини, які накопичуються в кореневищі та допомагають півонії пережити зиму. Як доглядати в серпні, пише «Експерт».

Чому не можна обрізати півонію в серпні

Після в’янення квітів півонія продовжує активно працювати. Її зелене листя бере участь у фотосинтезі та забезпечує кореневище поживними речовинами. У цей період рослина формує запаси, необхідні для відновлення після зими та майбутнього утворення квіткових бруньок.

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Якщо повністю зрізати здоровий кущ у серпні, півонія втратить значну частину листкової поверхні. Через це накопичення поживних речовин скоротиться, а рослина може увійти в зиму ослабленою.

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Що можна обрізати після цвітіння

Повністю залишати кущ без догляду теж не потрібно. Насамперед видаляйте зів’ялі квіти, особливо якщо не плануєте отримувати насіння. Насіннєві коробочки забирають частину поживних речовин, тому їх краще зрізати разом із невеликою частиною квітконоса.

Водночас не чіпайте здорові зелені стебла та листки. Вони ще потрібні рослині для нормального розвитку кореневої системи.

Коли можна повністю обрізати півонію

Повне обрізування проводьте після того, як надземна частина природно пожовтіє та почне відмирати. Зазвичай це відбувається вже восени, коли рослина поступово готується до зимового спокою.

Тоді зріжте стебла майже біля рівня ґрунту та приберіть рослинні залишки з клумби. Не залишайте біля куща хворе або пошкоджене листя, оскільки воно може стати джерелом проблем наступного сезону.

Що робити з хворим листям

Є важливий виняток із правила про збереження листя. Якщо на ньому з’явилися численні плями, воно почало засихати або має інші ознаки ураження, такі частини краще видалити. Не потрібно чекати осені, якщо рослина явно хворіє.

Після обрізування підозрілих частин очищайте секатор, щоб не переносити можливі збудники на здорові кущі. Усі заражені рослинні рештки краще прибрати з клумби.

Чому це особливо важливо для молодих півоній

Молоді та нещодавно пересаджені півонії потребують особливо обережного догляду. Вони ще формують потужну кореневу систему, тому здорове листя наприкінці літа для них особливо важливе.

Не обрізайте такі кущі без нагальної потреби. Дайте їм можливість якомога довше залишатися зеленими та накопичувати поживні речовини перед зимою.