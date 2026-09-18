На вихідних в більшості областей України збережеться тепла погода

У суботу та неділю, 19 та 20 вересня, в більшості областей України збережеться тепла погода, а місцями позначки термометрів сягатимуть 29°C тепла. Однак після цього прийде різке похолодання. Синоптик Ігор Кібальчич для порталу «Метеопрог» розповів детальний прогноз на вихідні.

У суботу, 19 вересня, у західних регіонах країни вночі місцями очікується невеликий дощ, можливий туман. Вдень без опадів. Температура повітря вночі становитиме 8–13°С, вдень – 21–26°С тепла.

На півночі вночі місцями передбачається невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря в нічний час становитиме 11–16°С, вдень 20–25°С.

Карта погоди в Україні 19 вересня (клікніть для збільшення)

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У центральних регіонах країни вночі буде без опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі очікується в межах 10–15°С, вдень позначки термометра показуватимуть 22–27°С.

На півдні 19 вересня очікується малохмарна і тепла погода без опадів. Температура повітря вночі очікується в межах 11–16°С, вдень – 23–28°С. На сході температура повітря вночі коливатиметься в межах 8–13°С, вдень – 22–27°С.

У неділю, 20 вересня, у західних областях очікується малохмарна погода без опадів на тлі антициклону. Опадів не прогнозується. Температура повітря вночі становитиме 9–14°С, вдень – 23–28°С.

На півночі прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 10–15°С, вдень – 22–27°С.

У центральних регіонах температура повітря вночі очікується в межах 10–15°С, вдень – 23–28°С. На півдні вдень позначки термометра показуватимуть 24–29°С, на сході – до 28°С.

Нагадаємо, що незабаром Україну накриє різке похолодання, місцями денний максимум температури повітря становитиме лише 10°C тепла. Прогноз Наталки Діденко та Укргідрометцентру по областях читайте за посиланням.