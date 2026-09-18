Уже із понеділка, 21 вересня, прийде різке похолодання

Вихідні у Львові та області ще тішитимуть теплою погодою, але уже із понеділка, 21 вересня, прийде різке похолодання. Синоптики Укргідрометцентру розповіли детальний прогноз погоди на Львівщині до 23 вересня.

У суботу, 19 вересня, у Львові та області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці очікується туман. Вітер південний з переходом на західний, 3 – 8 м/с. Температура повітря в області вночі буде 7–12°С, вдень – 20–25°С тепла. У Львові температура повітря вночі опускатиметься до 8–10°С, вдень – 22–24°С тепла.

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У неділю, 20 вересня, у Львові та області буде сонячно, вдень очікується близько 23°С тепла, а вночі позначки термометрів опускатимуться приблизно до 10°C. Опадів протягом дня не прогнозують.

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З понеділка, 21 вересня, у Львові та області прогнозують значний спад температури повітря. Денний максимум становитиме лише 13–15°C тепла, протягом дня дощитиме.

У вівторок, 22 вересня, у Львові та області похолодає ще сильніше. Вдень буде хмарна погода, синоптики прогнозують лише 10–12°C тепла, а також короткочасні дощі.

У середу, 23 вересня, у Львові та області збережеться прохолодна осіння погода із короткочасними дощами. Температура повітря вдень становитиме лише 11–13°C тепла.