Потепління триватиме лише один день

Цього тижня у Львові та області очікується потепління, але триватиме воно лише один день. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди до 24 жовтня.

У вівторок, 20 жовтня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці – невеликий дощ, вдень істотних опадів не прогнозують. Очікується слабкий туман. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі в області опуститься до 4–9°С тепла, а вдень потепліє до 11–16°С тепла. У Львові – до 14°С тепла.

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У середу, 21 жовтня, у Львові та на Львівщині буде хмарно з прояснення, опадів не прогнозують. Очікується омріяне потепління – до 17°С тепла вдень.

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У четвер, 22 жовтня, у Львові та області прогнозують спад температури. Протягом дня можливі короткочасні дощі, денний максимум температури повітря – 13°С тепла.

У п’ятницю, 23 жовтня, буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень позначки термометрів показуватимуть до 12°С тепла.

У суботу, 24 жовтня, у Львові та області збережеться хмарна погода з проясненнями, вдень трішки потепліє – до 15°С тепла. Опадів не прогнозують.

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