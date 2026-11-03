Довгоочікуване потепління може прийти на Львівщину із 12 листопада

На початку листопада у Львові та області температура повітря різко знизиться, але уже незабаром прогнозують довгоочікуване потепління. Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили прогноз до 12 листопада.

У середу, 4 листопада, у Львові та області буде хмарна погода, вдень прогнозують від 5 до 7°С тепла, без істотних опадів.

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У четвер, 5 листопада, погода сильно не зміниться, але хмари вдень можуть розступитися і вийде сонце. Вдень температура повітря становитиме від 5 до 7°С тепла, вночі буде близькою до 0°С. Протягом дня дощів не прогнозують.

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У п’ятницю, 6 листопада, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, протягом дня очікуються незначні дощі. Вдень температура повітря становитиме лише від 4 до 6°С тепла.

У суботу, 7 листопада, у Львові та на Львівщині буде без опадів, вдень з-за хмар може вийти сонце. Температура повітря протягом дня становитиме приблизно від 5 до 7°С тепла.

У неділю, 8 листопада, покращення погоди очікувати не варто. У Львові та на Львівщині буде доволі прохолодно – вдень від 4 до 6°С тепла, без опадів.

Погода до 12 листопада у Львові (клікніть для збільшення)

Згідно з консультативним прогнозом синоптиків, 9, 10 та 11 листопада у Львові прогнозують хмарно з проясненнями, місцями можливий незначний дощ. Вдень температура повітря становитиме лише до 7°С тепла.

Довгоочікуване потепління може прийти на Львівщину з 12 листопада. Синоптики прогнозують, що температура повітря у цей день може зрости одразу до 13°С тепла вдень.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що 4 та 5 листопада в Карпатах, на заході та півночі буде дощ із мокрим снігом. Детальний прогноз погоди в листопаді читайте за посиланням.