На Львівщину прийшло різке похолодання

З понеділка, 21 вересня, на Львівщину прийшло різке похолодання. Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили детальний прогноз до 27 вересня та розповіли, коли повернеться тепло.

У вівторок, 22 вересня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень очікуються короткочасні дощі. Температура повітря вночі опускатиметься до 9°С тепла, а вдень становитиме від 12 до 14°С.

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У середу, 23 вересня, у Львові та на Львівщині буде холодна та хмарна погода. Вдень позначки термометрів показуватимуть від 12°С до 14°С тепла, очікуються короткочасні дощі.

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У четвер, 24 вересня, у Львові та області погода й надалі буде холодною та дощовою. Вдень позначки термометра показуватимуть лише 12°С–14°С тепла.

У п’ятницю, 25 вересня, погода на Львівщині буде хмарною, вдень прогнозують незначні дощі. Вдень позначки термометра показуватимуть від 14°С до 16°С тепла.

Із суботи, 26 вересня, погода у Львові та області стане теплішою. Протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів. Денний максимум температури повітря становитиме уже 20°С тепла.

У неділю, 27 вересня, у Львові та області буде комфортна погода, без опадів. Вдень позначки термометра показуватимуть до 21°С тепла.