Прогноз змінився, тож на повернення тепла доведеться чекати довше

Синоптики обіцяли, що з 10–11 листопада погода в Україні покращиться і прийде потепління. Наталка Діденко пише, що прогноз змінився і на повернення тепла доведеться чекати довше.

«Заявлене потепління після 10 листопада переноситься на 15–16 листопада, тобто зсувається на кінець наступного тижня», – написала синоптикиня Наталка Діденко 5 листопада на сторінці у фейсбуці.

За її словами, у п’ятницю, 6 листопада, територію країни перетинатиме холодний атмосферний фронт, тому у більшості областей України очікується дощ, а на півночі, подекуди в центрі та у східних областях – з мокрим снігом. У західних областях буде переважно без опадів.

Карта погоди в Україні 6 листопада (клікніть для збільшення)

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У більшості областей 6 листопада прогнозують сильний вітер, до штормових поривів. Вдень переважно очікується від 4 до 8°С тепла.

На вихідних, 7 та 8 листопада, за даними Укргідрометцентру, по всій території України буде хмарно з проясненнями. Дощі можливі на півдні країни. Вдень переважно очікується від 4 до 6°С тепла, на Закарпатті – близько 8°С тепла.

Карта погоди в Україні 7 листопада (клікніть для збільшення)

У понеділок, 9 листопада, на заході України переважно сонячно, вдень очікується близько 7°С тепла. На іншій території України температура повітря також становитиме близько 7°С тепла, найхолодніше очікується на сході – до 4°С тепла вдень.

У вівторок, 10 листопада, у західних областях дощитиме, на іншій території країни істотних опадів не прогнозують. Вдень синоптики прогнозують в Україні від 4 до 7°С тепла.

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